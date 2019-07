UFFICIALE: Sampdoria, Murillo è un nuovo giocatore blucerchiato

Arriva un primo rinforzo in difesa per la nuova Sampdoria di mister Eusebio Di Francesco: Janson Murillo, vecchia conoscenza del calcio italiano, ha infatti sottoscritto con I genovesi un contratto valido gino al 2023.

A renderlo noto, la stessa Sampdoria, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito del club:

“Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria-si legge-comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal Valencia C.F., I diritti alle prestazioni del calciatore Jeison Fabián Murillo. Il difensore ha sottoscritto un accordo economico fino al 2023″.



Un innesto importante, dunque, che va a rimpinguare un reparto che, rimasto orfano di Andersen, passato di recente al Lione, ha ora bisogno di un difensore di spessore da affiancare a Colley.

Per Murillo, quella alla Sampdoria sará la seconda esperienza in Italia. Il colombiano ha infatti già vestito, con alterne fortune, la maglia dell’Inter e, dopo un’esperienza biennale in Spagna (con le maglie di Barcellona e Valencia) è ora alla ricerca di una piazza che gli garantisca un ruolo da protagonista.

Non sono ancora state rese note, in dettaglio, le cifre dell’operazione, ma Murillo si trasferirá alla Samp, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore è pronto ad unirsi ai suoi nuovi compagni in partenza per il ritiro di Ponte di legno.

Vista la sua duttilitá (puó giocare sia in una linea a 3 che a 4), Murillo potrebbe consentire a Di Francesco di schierare, senza particolari problemi, sia il suo 4-3-3 standard, sia un eventuale 3-5-2 con Ferrari e Colley ai lati, e Murru e Bereszynski sulle corsie laterali.

La Sampdoria mette cosí a segno un altro grande colpo di questa campagna acquisti. I blucerchiati sono, inoltre, alla ricerca di esterni offensivi, con Brekalo del Wolfsburg, che sembra vicino a trasferirsi sotto la lanterna.