UFFICIALE: Theo Hernandez è un nuovo calciatore del Milan

Il Milan ufficializza l’importante acquisto di Theo Hernandez dal Real Madrid. Il contratto del calciatore francese che nella scorsa stagione ha giocato nella Real Sociedad in prestito, aveva già svolto le visite mediche con i rossoneri lunedì. Il terzino avrebbe firmato un contratto fino al 2024, di durata quinquennale. Al Real Madrid vanno 20 milioni di euro più bonus. L’acquisto da parte del Milan è quindi a titolo definitivo. L’ex Alaves vuole rilanciarsi dopo il flop con il Real. Chiuso nella sua prima stagione in merengues da Marcelo, Hernandez ha disputato una buona stagione con la Real Sociedad l’anno passato. Il contratto del classe 1997 è stato depositato in Lega Calcio.

Ora, il mercato in uscita del Milan vede con le valige pronte Ricardo Rodriguez. L’arrivo di Theo sbarra la strada allo svizzero nel Milan che è richiesto addirittura dal Barcellona. La società blaugrana vuole l’ex Wolfsburg come vice Jordi Alba sulla fascia sinistra. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro e per il Milan sarebbe un affare. Sulle tracce del difensore ci sarebbe anche la nuova Fiorentina di Comisso, desiderosa di garantire a Montella un giocatore di spessore in difesa.

Tornando a Theo Hernandez, il Milan lo ufficializzerà a breve. Il ritardo è dovuto ad alcune pratiche burocratiche riguardanti gli agenti che devono essere iscritti sia all’albo della FIGC che a quello del Coni. Un grande colpo per il Milan dato che il transalpino è ancora considerato un calciatore molto forte in prospettiva.