UFFICIALE: Veretout è un calciatore della Roma, alla Fiorentina 19 milioni

Arriva la tanto sudata fumata bianca: Veretout è un nuovo calciatore della Roma. I capitolini hanno ufficializzato l’acquisto del transalpino dalla Fiorentina, dopo un lungo braccio di ferro con il Milan. La Roma di Pallotta si aggiudica il centrocampista per 19 milioni di euro. L’ex viola si è legato alla società romana fino al 2019. Un acquisto importante per il centrocampo della squadra di Fonseca che cercava un giocatore dotato di piedi buoni s tremendamente duttile. Infatti, Veretout può ricoprire il ruolo di mediano o di interno di centrocampo, interpretando entrambi in maniera eccellente. Nelle sue corde c’è anche una grande visione di gioco così come il vizio del gol: 13 in Serie A in due anni con la Fiorentina.

La Roma ha ufficializzato l’acquisto tramite i propri canali ufficiali, dando il benvenuto al calciatore che potrebbe cambiare in positivo il centrocampo dei capitolini. Non sono ancora chiare le cifre riguardanti l’ingaggio del calciatore. Molto probabilmente saranno rivelate a breve si giornalisti.

Veretout conclude la sua esperienza in Serie A con la Fiorentina avendo disputato in due anni, 69 presenze, risultando determinante per i viola in questi due anni di permanenza a Firenze. La Roma ora può godersi il suo nuovo acquisto, che andrà ad aggregarsi alla compagine di Fonseca nelle prossime ore.