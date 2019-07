Universiadi: Azzurrine del calcio sconfitte dal Giappone

La Nazionale femminile giapponese di calcio ha superato ieri con il punteggio di 2-1 l’Italia allo stadio Arechi di Salerno e passa al comando del girone D della XXX edizione delle Universiadi.

le ragazze allenate da Jacopo Leandri, dopo aver subito al 17° minuto il goal dell’attaccante nipponica Koyama, sono riuscite a rimontare al 29’ con Goldoni, una delle protagoniste piu attese alla vigilia, ma nella ripresa si sono dovute arrendere alle giapponesi dopo il definitivo 2-1 siglato ancora da Koyama al 74^ minuto.

Una gara interpretata al meglio dalle calciatrici del CT nipponico Mochizuki che, al cospetto delle padroni di casa, hanno dimostrato di avere un’ottima organizzazione di gioco e una migliore condizione atletica. Le Azzurre, invece, sono apparse un po’ troppo leggere in fase offensiva.

A fine gara il Tecnico Leandri elogia comunque le ragazze azzurre: “la partita è stata giocata per gran parte alla pari, purtroppo abbiamo commesso due ingenuità ed abbiamo preso cosi due gol evitabili. La squadra è stata in partita fino alla fine, rimane un po’ di rammarico perché il pareggio era a mio avviso il risultato più giusto”.

Le Azzurrine torneranno in campo domani 4 luglio per affrontare, alle ore 21:00, gli Stati Uniti allo stadio Ciro Vigorito di Benevento.