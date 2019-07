Zaniolo vicino al Tottenham: la Roma potrebbe cederlo per Alderweireld

Potrebbe essere lontano da Roma il futuro di Nicolò Zaniolo. La società capitolina potrebbe cedere il centrocampista al Tottenham in cambio di Toby Alderweireld e secondo il Corriere dello Sport, anche Moussa Sissoko potrebbe entrare nella trattativa.

Baldini è atteso nella sede degli Spurs per trattare la cessione del giovane che ha meravigliato tutti nella passata stagione. La cessione di Manolas al Napoli sta inducendo la Roma a cercare un sostituto di spessore in difesa e Alderweireld sembra essere il profilo giusto. Come viene riportato da più testate, su Zaniolo ci sarebbe pure la Juventus che potrebbe presentare un offerta importante nelle prossime ore, tentando così di scacciare la minaccia londinese.

Il centrocampista romano vuole giocare con continuità nella prossima stagione. Il Tottenham gli garantirebbe un posto fisso sicuramente a differenza della Juventus. La

Premier League è allettante per un calciatore giovane, quindi la destinazione Tottenham potrebbe essere più gradita di quella torinese, anche perché Pochettino vorrebbe costruire una squadra intorno a lui. Gli Spurs potrebbero proporgli un contratto di spessore, aiutandolo a conquistare un posto in Nazionale per il prossimo Europeo.

Il calciatore si presenterà in anticipo al ritiro della Roma il prossimo 18 luglio, cercando così di prepararsi al meglio dopo la delusione all’Europeo Under 21 e le annesse polemiche per i suoi atteggiamenti non proprio professionali, assieme allo juventino Kean.