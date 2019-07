Zapata-Inter: il colombiano è l’alternativa a Lukaku?

Si complica la trattativa Lukaku-Inter. Il Manchester United vuole guadagnare il più possibile dalla cessione del forte attaccante belga e l’offerta presentata dai nerazzurri di 60 milioni di euro da dilazionare in tre anni, non convince la dirigenza dei Red Devils. Gli inglesi vogliono arrivare a 83 milioni e Suning non è disposto a versare una somma così elevata per il calciatore.

L’Inter avrebbe già l’accordo con il calciatore per quanto concerne l’ingaggio: 9 milioni di euro a stagione per l’ex Everton. Il viaggio di Ausilio a Manchester non ha portato i risultati sperati ai nerazzurri e la trattativa è al momento in alto mare.

Idea Zapata per l’attacco

Se dovesse saltare Lukaku, l’Inter ha messo gli occhi su Zapata dell’Atalanta. Il bomber colombiano della Dea giocherà vuole giocare la Champions League agli ordini di Gasperini, che difficilmente lo farà partire. La stagione scorsa è stata quella della consacrazione per il centravanti classe 1991: 28 reti messe a segno in 48 presenze tra campionato e coppe sono cifre da top player indiscusso. Stando a quanto riporta Goal.com, anche Rodrigo del Valencia potrebbe entrare nella lista di Ausilio. Sul calciatore spagnolo c’è però anche il Napoli di De Laurentiis. La clausola rescissoria ammonta a 120 milioni ma in caso di mancate offerte, i murcielagos potrebbero accettare una proposta da 70 milioni.