A volte ritornano in Serie A: 8 calciatori tornati alle origini

La Serie A è teatro di alcune storie davvero particolari, con diversi giocatori che hanno scelto di tornare dov’erano prima. C’è chi è tornato nella sua squadra precedente e chi ha scelto di fare ritorno nel campionato nostrano, con l’unico obiettivo di mettere ancora in mostra le proprie qualità. Ecco otto esempi di calciatori che hanno manifestato l’intenzione di ripartire da zero, o quasi.

1. Gianluigi Buffon

Il primo caso è senz’altro tra i più eclatanti. L’ormai ex portiere titolare della nazionale italiana è ritornato alla sua amata Juventus dopo un solo anno in Francia, al Paris-Saint Germain. E poco gli importa di fare la riserva del polacco Szczesny: lui punta al record assoluto di presenze in Serie A.

2. Radja Nainggolan

Questo può essere considerato davvero un ritorno clamoroso. Dopo diversi anni alla Roma e uno solo all’Inter, voluto fortemente da Spalletti, il centrocampista belga ha abbracciato la causa del suo caro vecchio Cagliari. Riuscirà a rinascere?

3. Milan Badelj

Il regista croato è tornato alla Fiorentina dopo un solo anno alla Lazio di Simone Inzaghi, con la quale ha alzato al cielo una Coppa Italia. Un intreccio abbastanza affascinante per il nuovo centrocampista agli ordini di Montella.

4. Salvatore Bocchetti

E’ passato quasi inosservato ma il difensore napoletano è sbarcato nuovamente nella sua amata Italia dopo quattro anni. La destinazione selezionata è il Verona, nel quale vuole spendere gli ultimi anni della sua carriera dopo il lungo periodo in Russia.

5. Jeison Murillo

Il difensore colombiano, ex Inter, è reduce da un anno al Valencia e un altro, in prestito, al Barcellona. Due stagioni non proprio esaltanti, dalle quali vuole rifarsi con la casacca della Sampdoria.

6. Yann Karamoth

Il giovane fantasista francese proviene da una stagione al Bordeaux, che ha fatto seguito ad alcuni sprazzi di classe con la maglia dell’Inter. I nerazzurri, per quest’anno, lo hanno inviato in prestito al Parma. Ci sarà da divertirsi.

7. Pedro Obiang

Il possente centrocampista della Guinea Equatoriale ha speso le sue ultime quattro stagioni in Premiere League, con la maglia del West Ham, dopo essere stato alla Sampdoria. Ora ha scelto di tornare in A, accasandosi al Sassuolo.

8. Kevin Prince Boateng

In questo caso, si può parlare di un ritorno a stretto giro. Il tedesco naturalizzato ghanese è stato prestato lo scorso anno dal Sassuolo al Barcellona ma ora è pronto ad una nuova stagione con la Fiorentina.