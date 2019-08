Alanyaspor-Brescia 2-0. A Westendorf il Brescia di Corini perde 2-0 contro i turchi dell’ Alanyaspor, ormai in rodaggio e prossimi all’esordio in campionato. I turchi passano in vantaggio al 76′ con Djalma e raddoppiano all’ 82′ con Bingol.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS ALANYASPOR-BRESCIA

In attesa del video



Alanyaspor-Brescia. Alle ore 18 a Westendorf amichevole importante per il Brescia di Eugenio Corini, infatti i lombardi affronteranno in amichevole l’Alanyasport, formazione che milita nella SuperLig Turca. Il cammino precampionato delle ‘rondinelle’ è stato al di sopra delle aspettative con 5 vittorie in altrettante gare amichevole. La formazione di Corini ha battuto 8-1 i dilettanti del Camuna, ha vinto 5-1 contro il Darfo Boario, largo successo 11-0 contro il Ciliverghe, vittoria 2-0 contro il Renate e per ultima e finora la vittoria più importante del programma estivo delle ‘rondinelle’ è stata la vittoria per 2-0 contro il Besiktas. Risposte positive sono giunte in queste amichevoli sia a livello di gioco che di risultati, in attesa di qualche arrivo importante sul fronte mercato. Dunque questo pomeriggio altro esame di turco per le ‘rondinelle’, questo è un altro test importante per valutare i miglioramenti del gruppo. Il gioco inizia ad intravedersi e i calciatori stanno assorbendo passo dopo passo i carichi di lavoro del ritiro di Darfo. Dopo l’amichevole contro l’Alanyaspor, i lombardi affronteranno nell’ultimo test amichevole il Valladolid il 10 agosto alle ore 18.30. I turchi d’altro canto sono prossimi all’esordio in campionato che avverrà sabato 17 agosto alle ore 20.30 sul campo del Kayserispor. Il debutto ufficiale del Brescia nella nuova stagione avverrà domenica 18 agosto nel Terzo Turno di Coppa Italia contro la vincente di Perugia-Triestina, che si affronteranno domenica 11 agosto nel Secondo Turno della competizione, mentre l’esordio in campionato delle ‘rondinelle’ è previsto per domenica 25 agosto alle ore 20.45 contro il Cagliari alla ‘Sardegna Arena’.

Alanyaspor-Brescia, come seguire il match in tv e streaming

Alanyaspor-Brescia, info diretta tv e streaming. Questo incontro amichevole, calcio d’inizio fissato per le 18, al momento non dovrebbe essere trasmesso da nessuna televisione, salvo ulteriori aggiornamenti delle ultime ore. Per chi volesse guardare il match in streaming potrà farlo tenendo d’occhio i profili ‘social’ del club lombardo.