Amichevoli Juventus, ecco l’estate bianconera. Le vacanze dei calciatori di Serie A sono ormai un ricordo. La Juventus campione d’Italia di Maurizio Sarri si è radunata il 10 luglio alla Continassa, dove è rimasta fino al 18 luglio. Poi ci sarà la partenza per la tourneè asiatica, che prevederà grandi sfide con le big d’Europa. Sarà un antipasto della prossima Champions League, obiettivo ancora in prima fila per la Juventus. I primi test stagionali saranno la possibilità per vedere i neo acquisti juventini in campo come Rabiot, Ramsey e Buffon. Il portiere che è appena tornato in bianconero dopo un anno di “esilio” al Paris Saint Germain. Particolarmente affascinante l’incrocio con Antonio Conte, in programma il 24 luglio infatti c’è Juventus-Inter. Si giocherà a Nanchino, a casa Suning in pratica.

Amichevoli Juventus, esordio stagionale contro il Tottenham

Amichevoli Juventus, ecco il calendario completo dei bianconeri in estate. Dunque oggi è in programma la partenza per la tournée asiatica, che vedrà i bianconeri impegnati in Oriente in due di tre partite complessive della International Champions Cup 2019. Per la Juventus sarà la quinta partecipazione al torneo e la quarta consecutiva, dopo quelle del 2013, 2016, 2017 e 2018. Una sola la vittoria, nel 2016, quando i bianconeri affrontarono due squadre contro cui se la vedranno anche quest’estate: Tottenham e Atletico Madrid. Proprio contro gli Spurs vice-campioni d’Europa il primo faccia a faccia, il 21 luglio. L’ultimo impegno per l‘International Champions Cup sarà il 10 agosto, contro l’Atletico Madrid di Simeone. In quell’occasione si giocherà in Europa, a Stoccolma. Il collaudo in vista dell’inizio del campionato sarà, come da tradizione, a Villar Perosa contro la squadra Primavera.

Amichevoli Juventus, il calendario completo: