Amichevoli Roma 2019: il calendario completo: oggi sfida con il Lilla, poi Bilbao e Real Madrid

Ci sono grandi aspettative a Roma dopo la decisione da parte di James Pallotta di lasciare fuori dall’ambiente romani, personaggi illustri come Daniele De Rossi e Francesco Totti. La società vuole puntare su altre persone per il futuro, a costo di mettersi quasi tutta la piazza contro. Il nuovo tecnico Fonseca, pare avere le idee chiare su come far impostare l’assetto di gioco dei suoi calciatori, nonostante le perdite importanti di giocatori come Manolas, De Rossi e probabilmente Dzeko.

Il greco Manolas è stato sostituito dal giovane italiano, Gianluca Mancini che diventerà l’uomo nuovo del reparto difensivo. Il 21enne sarà il calciatore dal quale Fonseca ripartirà, cercando di impostare una difesa solida. Il giovane ha dimostrato di avere grande personalità, disputando un buon Europeo con l’Under 21, destando ancora qualche perplessità in Nazionale maggiore, dove l’omonimo CT Mancini, lo schierò terzino.

Fonseca in queste sedute di allenamento, ha puntato molto sul piano tattico e ovviamente atletico, che sarà testato in queste amichevoli estive della Roma. Oggi, i giallorossi giocheranno contro il Tor Sapienza in amichevole a porte chiuse. Test importante per provare nuovi assetti tattici e giocatori. Di seguito, il calendario delle prossime partite amichevoli dei giallorossi:

Roma – Tor Sapienza – 12-0 – 18 LUGLIO

Roma – Ternana – 3-1 – 27 LUGLIO

Roma – Rieti – 7-0 – 27 LUGLIO

Roma-Perugia – 3-1 – 31 LUGLIO

Roma-Lilla – SABATO 3 AGOSTO

Roma – Athletic Bilbao – MERCOLEDÌ 7 AGOSTO

Roma – Real Madrid – DOMENICA 11 AGOSTO