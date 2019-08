Arezzo-Roma, ultimo collaudo per i giallorossi. Continuano le amichevoli in vista del prossimo campionato di Serie A. Sabato 17 agosto, alle ore 19.30, scenderanno in campo i padroni di casa dell‘Arezzo e la Roma di Paulo Fonseca. I toscani parteciperanno al prossimo campionato di Serie C, mentre i giallorossi il 25 agosto sono attesi dal debutto casalingo in Serie A contro il Genoa. Sarà un match speciale in quanto il tecnico dei liguri, Aurelio Andreazzoli, è stato anche sulla panchina giallorossa come assiste di Luciano Spalletti e come capo allenatore. Per la Roma si tratta del settimo test stagione, 5 vittorie ed 1 pareggio fino ad ora per i giallorossi. L‘Arezzo è stato eliminato in Coppa Italia dal Crotone, toscani sconfitti per 4-3.

Arezzo-Roma, come seguire il match in tv e streaming

Arezzo-Roma, info tv e streaming. La partita verrà trasmessa su Roma TV (canale 213 di Sky) o in streaming sulla piattaforma Sky Go, il servizio gratuito per gli abbonati Sky e fruibile su tablet, cellulari, pc e dispositivi mobili. E’ probabile che il club giallorosso permetta di seguire il match anche sui propri canali social ufficiali, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali in merito. Il calcio d’inizio è in programma sabato 17 agosto, alle ore 19.30. Come detto si tratta dell’ultimo collaudo per le due squadre in vista dell’inizio della stagione ufficiale. Tra una settima si ricomincia a giocare per i tre punti. Finalmente.