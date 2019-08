Arsenal-Burnley. Alle ore 13.30 allo stadio ‘Emirates’ di Londra l’Arsenal guidato in panchina da Unai Emery ospita il Burnley di Sean Dyche per il ‘lunch match’ della 2.a giornata della Premier League 2019-2020. I ‘gunners’ si sono rinformati in questo mercato acquistando il promettente giovane attaccante ivoriano Pèpé che nella passata stagione militava nelle fila del Lille, un altro importante rinforzo per l’Arsenal è stato l’acquisto di David Luiz, acquistato dal Chelsea nell’ultimo giorno di mercato, spicca però l’arrivo della stellina della Spagna Under 21 Ceballos, acquistato dal Real Madrid. Sul fronte cessioni, invece, si registrano le cessioni di Iwobi all’Everton, Koscielny è passato al Bordeaux, Welbeck è passato al Watford, Lichtsteiner si è svincolato ed infine Ramsey è passato alla Juventus. Per quanto riguarda il mercato del Burnley, spicca l’arrivo di Drinkwater, ex Chelsea e Leicester con cui ha vinto una Premier con Ranieri allenatore. I padroni di casa sono reduci dalla prima vittoria in Premier League, che è avvenuta domenica scorsa sul campo del Newcastle grazie ad una rete di Aubameyang, i ‘gunners’ nella scorsa Premier League si sono classificati in 5.a posizione con 70 punti (21 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte) e nella scorsa stagione gli uomini di Emery hanno disputato un’ottima edizione dell’Europa League perdendo in finale contro il Chelsea. Gli ospiti hanno l’obiettivo di raggiungere quanto prima la salvezza, nella passata stagione il Burnley si è classificato in 15.a posizione con 40 punti (11 vittorie, 7 pareggi e 20 sconfitte) e nella 1.a giornata di questo campionato hanno battuto molto agevolmente il Southampton con un netto 3-0.

Arsenal-Burnley, le probabili formazioni. QUI ARSENAL- Il mister dei ‘gunners’ Emery schiererà i suoi con il classico 4-3-3 con Leno tra i pali; i terzini saranno Maitland-Niles e Monreal con Chambers e Sokratis al centro della difesa; a centrocampo spazio a Guendouzi, Xhaka e Ceballos; il tridente pesante sarà composto da Aubameyang, Lacazette e Pépé. QUI BURNLEY– Dyche risponderà con il 4-4-2 con Pope tra i pali; in difesa giocheranno Lowton, Tarkowski, Mee e Pieters; a centrocampo spazio a Gudmundsson, Cork, Westwood e McNeil; gli attaccanti saranno Wood e Barnes.

Arsenal (4-3-3): Leno; Maitland-Niles, Chambers, Sokratis, Monreal; Guendouzi, Xhaka, Ceballos; Aubameyang, Lacazette, Pépé. All. Emery.

Burnley (4-4-2): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters; Gudmundsson, Cork, Westwood, McNeil; Wood, Barnes. All. Dyche.

Arsenal-Burnley, come seguire il match in tv e streaming

Arsenal-Burnley, info diretta tv e streaming. Questo lunch match della 2.a giornata di Premier League, calcio d’inizio fissato per le ore 13.30, sarà visibile sia su Sky Sport Uno che su Sky Sport Football, il match sarà visibile anche sul digitale terrestre oltre che sul satellite. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.

Arsenal-Burnley, i precedenti. I gunners tra le mura amiche hanno sempre battuto il Burnley, nella passata stagione gli uomini di Emery s’imposero per 3-1 all’Emirates Stadium contro il Burnley. L’ultima vittoria in assoluto del Burnley contro l’Arsenal risale alla Carabao Cup quando nei quarti di finale dell’edizione 2008-2009 il Burnley s’impose per 2-0. L’ultimo pareggio risale al 16 dicembre del 2009 in Premier League, quando l’incontro si concluse a reti inviolate.