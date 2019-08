Asse Roma-Juventus, non solo Rugani! Offerti altri due giocatori

Resta bollente l’ asse Roma-Juventus in questi ultimi giorni di mercato. Le due società, già protagoniste dello scambio Spinazzola-Pellegrini, stanno parlando in queste settimane anche del passaggio di Daniele Rugani nella Capitale.

Se l’ acquisto del centrale potrebbe concretizzarsi già nei prossimi giorni, con la Roma che sembra aver sciolto anche le ultime riserve, diverse fonti riportano che, durante I vari colloqui susseguitisi tra le parti, la Juventus avrebbe offerto alla Roma sia Mandzukic che Emre Can.



Stiamo parlando di due giocatori che sembrano essere scivolati ai margini del progetto bianconero, non rientrando nell’ idea tattica concepita da Maurizio Sarri. La Juventus avrebbe proposto alla Roma un prestito secco per entrambi gli atleti, ma I giallorossi avrebbero rifiutato a causa di un ingaggio troppo alto percepito dai die.

Possibile che la Roma, per infoltire il proprio attacco, viri su profili piú “economici” cone quello di Taison, trentunenne dello Shakhtar. Fonseca, che conosce già il giocatore, avrebbe dato mandato a Pallotta di provarci fino all’ ultimo, e la trattativa sembrerebbe aver raggiunto un punto di svolta.

Per quel che riguarda I colloqui con la Juventus, resta sicuramente in piedi la pista che porterebbe Rugani a vestire giallorosso, mentre Mandzukic ed Emre Can, potrebbero vedersi costretti a restare a Torino.