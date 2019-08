Atalanta a caccia di un centrale: piace un ex Juventus

L’ Atalanta continua a prepararsi in vista del debutto alla prossima Champions League.

La squadra di Gasperini, reduce da una tourneè di amichevoli in Inghilterra, ha dimostrato di avere ancora alcune lacune da colmare per poter sperare di fare una buona figura nella massima competizione continentale per club.

Tanti I cinque gol subiti contro Swansea, Norwich e Leicester, che hanno indotto gli orobici a tornare sul mercato alla ricerca di un difensore d’ esperienza.



Partito Mancini in direzione Roma, l’ Atalanta sembra aver messo nel mirino Martin Caceres. L’ uruguagio, ex Juventus e Lazio, è attualmente svincolato, e puó dunque rappresentare l’ occasione giusta per aggiungere classe ed esperienza al reparto difensivo.

Reduce da sei mesi di semi inattività tra le file della Juventus, l’ ex canterano drl Barcellona rappresenta comunque un rinforzo di sicuro affidamento.

Caceres potrebbe accettare la corte bergamasca senza avanzare particolari pretese di ingaggio: alla Lazio prendeva circa 1 milione all’ anno, ma potrebbe anche decidere di abbassare l’ importo.

L’ Atalanta resta comunque vigile su alcuni profili più giovani: tra questi, spiccano I nomi di Kevin Bonifazi (rientrato al Torino dopo il prestito alla Spal) e Luca Pellegrini, adattabile sia al centro che sulla sinistra, ma che la Juve preferirebbe rigirare al Cagliari.

Vedremo per quale soluzione opterá la Dea per puntellare la retroguardia di Gasperini. Caceres puó rappresentare un’ ottima soluzione visto il rapporto qualitá-prezzo.