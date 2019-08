ATALANTA ABBONAMENTO CHAMPIONS: COMINCIA LA PRIMA FASE – Nella maggior parte dei casi si dice che l’attesa aumenta il desiderio, e in quel di Bergamo non si fa altro che pensare all’Atalanta in UEFA Champions League: competizione affrontata per la prima volta in 112 di storia atalantina. 12 mila sostenitori nerazzurri hanno rinnovato il proprio posto per il campionato di Serie A Tim 2019-20, ma da oggi si punta a fare il famoso salto di qualità. C’è stato il via libera per quanto concerne la campagna abbonamenti per le partite di Coppa dei Campioni e i numeri sono stati da capogiro, anzi, da Dea.

ATALANTA ABBONAMENTO CHAMPIONS: LA SITUAZIONE NERAZZURRA

ATALANTA ABBONAMENTO CHAMPIONS: BOOM NERAZZURRO E PRIMO ANELLO ESAURITO – Appena partita la campagna abbonamenti, il popolo dell’Atalanta si è presentato in massa per sottoscrivere il proprio posto in quel di San Siro (stadio dove i nerazzurri giocheranno in Coppa dei Campioni visto che la struttura in quel di Bergamo non è a norma per tutta una serie di fattori). Il risultato è stato qualcosa di straordinario nella sola mattinata: in poco tempo il primo anello verde, settore dove il “tifo caldo” atalantino sosterrà la squadra di Gasperini, si è esaurito. Un dato abbastanza evidente e questo è solo l’inizio.