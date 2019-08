L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si sta concentrando al massimo sull’inizio della nuova stagione della Serie A Tim, ma soprattutto su quella che sarà la prossima avventura in UEFA Champions League: affrontata per la prima volta nella storia atalantina. Il mister di Grugliasco ha sottolineato che mancano alcune pedine: in particolar modo un perfetto vice Ilicic, e di conseguenza la società si sta muovendo per trovare un giocatore all’altezza della situazione. Il ritiro estivo ha dato delle risposte sia positive che negative (buono il reparto offensivo, preoccupante quello difensivo), ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo il programma di oggi in quel di Zingonia.

IL PROGRAMMA DELL’ATALANTA AL CENTRO BORTOLOTTI DI ZINGONIA

ALLENAMENTO A PORTE APERTE PER L’ATALANTA – Con il ferragosto ormai alle spalle, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini comincia a fare sul serio: la squadra nerazzurra riprenderà gli allenamenti al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, ma con una novità molto interessante. La seduta sarà a porte aperte con inizio alle ore 16:30: quindi con la grande possibilità di vedere, ancora una volta, la tribuna piena di tifosi nerazzurri (entusiasti per la nuova stagione).