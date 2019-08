L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sul campionato, ma intanto ieri ci sono stati i sorteggi di Champions League. Per la Dea nerazzurra è andata abbastanza bene: Manchester City, Shaktar e Dinamo Zagabria. Sulla carta è alla portata per gli orobici, ma guai a sottovalutare questo contesto: per andare agli ottavi servirà la giusta mentalità. Sulla questione Coppa dei Campioni ha parlato Giuseppe Bergomi (telecronista Sky) ai microfoni della Gazzetta dello Sport: nella quale l’ex giocatore dell’Inter ha sottolineato la voglia di vedere la sfida “Guardiola contro Gasperini”.

LE PAROLE DI GIUSEPPE BERGOMI SULL’ATALANTA

“Non vedo l’ora di vedere l’Atalanta in Champions. Che spettacolo l’incrocio tra Gasperini e Guardiola: tantissime idee, chissà se il Gasp giocherà uomo su uomo anche col City. Il sorteggio è sicuramente positivo, sono fiducioso per gli ottavi: scommetto dieci euro sull’Atalanta, a certi livelli, ci sta. Nel caso dovesse andare male, ci sarebbe sempre il terzo posto per l’Europa League. I singoli? Sono forti Gomez, Ilicic e Muriel, ma soprattutto Duvan Zapata: decisivo in attacco come pochi. Immaginatevi uno stadio storico come il Meazza pieno di atalantini, ci saranno tantissimi spettatori. Forse questa Dea è la squadra più europea del calcio italiano”.