ATALANTA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019-20: Il grande giorno è arrivato e oggi si sapranno i prezzi della Campagna Abbonamenti dell’Atalanta. Il pubblico nerazzurro è abbastanza carico e non vede l’ora di poter rinnovare (o fare per la prima volta) le proprie tessere per assistere alla stagione atalantina più importante della storia. La Dea sarà protagonista su tre fronti: campionato (con l’obbiettivo di confermare il terzo posto in classifica), Coppa Italia ma soprattutto la UEFA Champions League. In quel di Bergamo si prospetta di battere il record degli abbonati targato 1984/1985 (Durante l’era di Cesare Bortolotti).



ATALANTA CAMPAGNA ABBONAMENTI: LA CARICA DEI TIFOSI DELLA DEA

LA CARICA DI UN POPOLO DA “DEA” – Dopo l’ultima stagione entusiasmante, i tifosi dell’Atalanta non vedono l’ora di poter riscrivere ancora una volta la loro storia: dal quarto posto alle trasferte europee fino ad arrivare alla UEFA Champions League. Una stagione da “Dea” come questa ha bisogno di un pubblico pronto a sostenere la sua squadra più che mai: soprattutto nei momenti più difficili dove, in altre piazze, è facile “gettare la spugna” ma a Bergamo è diverso: conta solo la maglia sudata sempre. Per un popolo che ha sempre scalato montagne altissime è arrivato il momento di volare, in alto, dove ci sono le stelle.