L’Atalanta sta ultimando la preparazione prima dell’inizio della nuova stagione calcistica 2019-20, annata dove sarà protagonista in tre competizioni: Serie A Tim, Coppa Italia (competizione nella quale la Dea è arrivata fino in finale, perdendo soltanto contro la Lazio di Simone Inzaghi), ma soprattutto la UEFA Champions League. Il calciomercato non è ancora chiuso, Gian Piero Gasperini ha chiesto esplicitamente delle pedine per completare la rosa sotto tutti i punti di vista, e la società sta lavorando per trovare il profilo giusto. Se da una parte i lavori al Gewiss Stadium stanno andando a gonfie vele, il popolo atalantino è carico e i risultati della seconda fase della campagna abbonamenti ne sono la prova più chiara ed evidente. Ecco il comunicato della società bergamasca.

RISULTATI MOMENTANEI SECONDA FASE CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019-20: COMUNICATO ATALANTA B.C.

“La Società comunica che alle 19 di oggi sono stati sottoscritti 8.602 abbonamenti. La 2ª fase della Campagna abbonamenti 2019-2020 alla Serie A TIM dell’Atalanta si è aperta alle 10 di oggi, lunedì 19 agosto. Sino alle 19 del 22 agosto compreso la prelazione sarà riservata SOLAMENTE agli abbonati alla stagione 2018-2019 in TUTTI i settori dello stadio, ad esclusione di CURVA PISANI, DISTINTI NORD E TRIBUNA UBI LATERALE SCOPERTA (LATO NORD – “GCA”), per RICONFERMARE il proprio posto. Tutte le informazioni nella pagina dedicata alla Campagna Abbonamenti 2019-2020 sul sito atalanta.it”.