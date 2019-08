L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si sta concentrando alla grande sulla nuova stagione calcistica, annata dove la Dea sarà protagonista non solo in campionato e in Coppa Italia ma anche in UEFA Champions League (competizione affrontata per la prima volta in 112 anni di storia atalantina). Il mister di Grugliasco ha sottolineato in maniera esplicita che mancano alcune pedine per completare al meglio la rosa: in particolar modo un vice Ilicic (si parla di tanti nomi: partendo da Sabaly fino ad arrivare all’ex ala del Bologna Simone Verdi). Il popolo nerazzurro è caldo e non vede l’ora di vedere la propria squadra in campo. Parlando dal punto di vista del tifo, ieri sera si è conclusa la prima fase della campagna abbonamenti 2019-20: risultati straordinari per la società bergamasca, e il bello deve ancora venire.

LA SITUAZIONE DELLA CAMPAGNA ABBONAMENTI DELL’ATALANTA B.C.

UN TIFO COSI’ CALDO PER UNA DEA DA CHAMPIONS LEAGUE – L’amore dei tifosi dell’Atalanta verso la propria squadra è veramente indescrivibile, soprattutto nei momenti di difficoltà. L’anno scorso il popolo della Dea è stato unico per come ha trascinato la squadra fino al terzo posto in classifica, e nonostante la polemica che c’è stata nelle ultime settimane per i prezzi (nella quale la società aveva applicato dei cambiamenti abbastanza discutibili su alcune fasi), la risposta alla stagione 2019-20 è stata molto positiva: più di 6468 sottoscrizioni e la sensazione è che il bello deve ancora venire sotto tutti i punti di vista. Il risultato per il tifo nerazzurro viene sempre in secondo piano: conta solo l’amore per la maglia dell’Atalanta, indipendentemente dal fatto se è Champions League, semplice salvezza oppure retrocessione.

IL COMUNICATO DELLA SOCIETA’ BERGAMASCA: INIZIO DELLA SECONDA FASE PER LA CAMPAGNA ABBONAMENTI – Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha comunicato tutte le informazioni sulla campagna abbonamenti: “Si è chiusa alle 23:59, di sabato 17 agosto, la 1° fase della Campagna Abbonamenti 2019-2020. Alla chiusura della 1° fase sono stati sottoscritti più di 6468 abbonamenti. Ai tifosi abbonati alla stagione 2018-2019 nei soli settori Curva Pisani, Distinti Nord e Tribuna UBI Banca Laterale scoperta (Lato Nord – “GCA”) che non avessero prelazionato nel corso della 1ª fase, si segnala che potranno ancora scegliere il proprio posto nel NUOVO settore CURVA NORD PISANI, fra quelli disponibili, all’apertura della 3ª fase (dal 24 agosto al 7 settembre), ma che potranno prelazionare SOLO PRESSO IL PUNTO VENDITA al GEWISS STADIUM in viale Giulio Cesare. Sempre in relazione al NUOVO settore CURVA NORD PISANI si ricorda che dal 24 agosto potranno inoltre esercitare il proprio diritto di prelazione anche i possessori degli abbonamenti tradizionali, ovvero svincolati dalla Dea Card. La prelazione potrà essere esercitata solo presso il punto vendita al Gewiss Stadium in Via Giulio Cesare. Dalle 10, di lunedì 19 agosto, inizierà la 2ª fase della Campagna abbonamenti 2019-2020. La prelazione sarà riservata SOLAMENTE agli abbonati alla stagione 2018-2019 in TUTTI i settori dello stadio, ad esclusione di CURVA PISANI, DISTINTI NORD E TRIBUNA UBI LATERALE SCOPERTA (LATO NORD – “GCA”), per RICONFERMARE il proprio posto”.