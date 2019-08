ATALANTA CHAMPIONS LEAGUE: L’ATTESA E’ FINITA – Il grande giorno dei sorteggi è finalmente arrivato e l’avventura in Coppa dei Campioni per l’Atalanta comincia adesso. C’è grande fermento in quel di Bergamo, con il popolo nerazzurro che è carico alla grande per quella che sarà la Champions League 2019-2020: affrontata per la prima volta in 112 anni di storia atalantina. Dopo circa un giorno gli abbonamenti per San Siro sono andati a gonfie vele: più di 6mila persone hanno voluto assistere alla storia e questo è solo l’inizio di quello che sarà un probabile tutto esaurito.

ATALANTA CHAMPIONS LEAGUE: OGGI I SORTEGGI

ATALANTA CHAMPIONS LEAGUE: A MONTECARLO IL GIRONE NERAZZURRO – Verso le 18 inizieranno i famosi sorteggi di Champions League e l’Atalanta scoprirà le sue future avversarie. Girone tosto o normale? Per la Dea importa fino ad un certo punto: l’importante è giocarsela fino alla fine per portare a casa i tre punti, e chissà, magari una storica qualificazione agli ottavi. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime ore: con i brividi nella pelle e la “musichetta” in testa.