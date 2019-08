SPAL-ATALANTA: L’attesa è finita e la nuova stagione della Serie A Tim 2019-20 sta per cominciare. I nerazzurri affronteranno la Spal di Leonardo Semplici e il centrocampista dell’Atalanta de Roon ha rilasciato qualche dichiarazione alla Gazzetta dello Sport: tra obbiettivi, fame e tanta voglia di partire bene sotto tutti i punti di vista.

LE DICHIARAZIONI DEL CENTROCAMPISTA DELL’ATALANTA DE ROON – “Il presidente Antonio Percassi pensa solo alla salvezza, porta bene per scaramanzia. Sarà difficile chiudere di nuovo al terzo posto in classifica: tante squadre si sono rinforzate al meglio per non parlare sul fattore motivazioni. Immagino solo l’Atalanta alle spalle delle grandi: l’Europa League può essere la nostra dimensione, non abbiamo nulla da perdere: giocheremo con la testa leggera, magari puntando sull’effetto-sorpresa. Poi sarà quel che sarà. In Champions aspetto le migliori: Liverpool, Real e Bayer Leverkusen non sarebbero male. Pancia piena? E’ una cosa che non deve esistere, non sta ne in cielo e ne in terra, lo dico da bergamasco. Spal-Atalanta? Gli ex sono sempre da temere, loro ne hanno addirittura sei: ci conoscono e daranno tutto per portare a casa i tre punti. In particolar modo Andrea Petagna, ma andiamo là convinti di poter vincere. Muriel è tanta roba, ha un grandissimo talento. Sarà un valore aggiunto”.