L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla nuova stagione calcistica, annata dove sarà grande protagonista in tre competizioni: Serie A Tim, Coppa Italia (competizione dove i nerazzurri sono arrivati fino in finale, perdendo soltanto contro la Lazio di Simone Inzaghi), ma soprattutto la UEFA Champions League. Il mister di Grugliasco ha sottolineato in maniera esplicita che mancano alcune pedine per completare la rosa sotto tutti i punti di vista: in particolar modo mancano precisamente un vice Ilicic (si parla di Sabaly, ma rimane viva l’ipotesi Simone Verdi), un esterno (l’ex pupillo del “Gasp” Diego Laxalt su tutti), e un centrocampista (nelle ultime ore si è fatto il nome di Bertolacci). Ovviamente la società bergamasca si sta muovendo nella giusta maniera, valutando al dettaglio la situazione per poi compiere il colpo decisivo ai danni delle dirette concorrenti per la rincorsa all’Europa. Sedersi sugli allori? Per l’Atalanta non esiste: come ha sottolineato il difensore nerazzurro Andrea Masiello (autore di una stagione straordinaria, aldilà di qualche infortunio), conta avere sempre la stessa fame di vittoria. Aldilà di tutto, il famoso attore Diego Abatantuono (tifoso del Milan), ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di ‘Repubblica’ sulla squadra di Antonio Percassi.

LE DICHIARAZIONI DI DIEGO ABATANTUONO SULL’ATALANTA

“LA MIA? UNA PROVOCAZIONE” – “Tifare per l’Atalanta? Ovviamente la mia era una provocazione. Io ammiro il modello della Dea: soprattutto dal punto di vista societario, rispecchiando i veri valori di una volta”.