L’Atalanta si sta concentrando alla grande sulla nuova stagione calcistica, nella quale sarà protagonista in tre competizioni: Serie A Tim, Coppa Italia e UEFA Champions League. Il calciomercato non è ancora finito e Gian Piero Gasperini ha sottolineato in maniera esplicita che mancano ancora delle pedine per completare al meglio la rosa: sui giornali si leggono tante voci, ma la situazione rimane più o meno invariata. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato Andrea Dossena, nella quale ha rilasciato qualche dichiarazione sul difensore dell’Atalanta Martin Skrtel.

SKRTEL OTTIMO GIOCATORE PER L’ATALANTA – “Martin in carriera ha giocato spesso nella difesa a quattro, ma a tre farà addirittura meglio. Nella marcatura sull’uomo è fortissimo. Secondo me è un super colpo per l’Atalanta, perché è un giocatore di grande livello. È un difensore completo: alto, veloce e feroce sull’avversario. Di testa è molto bravo. Forse non ha un piede eccezionale, ma per Gasperini è una pedina fondamentale. Nella Dea si troverà alla grande. Sportivamente parlando, è un animale, ma fuori dal campo è un bravo ragazzo. Non sarà un flop, ci scommetto a occhi chiusi, è un grande acquisto“.