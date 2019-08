IL MISTER DELL’ATALANTA GASPERINI SUL RITIRO IN INGHILTERRA – Un successo in tre gare per l’Atalanta che nonostante le due sconfitte contro Swansea e Leicester, è concentrata sull’inizio della prossima stagione di Serie A Tim: la più importante della sua storia vista la qualificazione in UEFA Champions League. Aldilà dei risultati inglesi, ha rilasciato qualche dichiarazione ai giornalisti l’allenatore dell’Atalanta Gasperini: tra miglioramenti, qualche tassello da sistemare e tanta voglia di fare bene.



LE PAROLE DELL’ALLENATORE DELL’ATALANTA GASPERINI

TANTE RIFLESSIONI, MA ANCHE POSITIVE – “È stata una buona tournée quella che abbiamo disputato in Inghilterra, ci siamo confrontati con il calcio inglese della Premier League: a mio modo di vedere è il calcio migliore in Europa. Torniamo in Italia dopo questa settimana con delle cose su cui dobbiamo riflettere, ma ci sono anche dei dati assolutamente positivi“.

SULLA PARTITA CONTRO IL LEICESTER – “Contro il Leicester abbiamo giocato bene il primo tempo, nonostante sotto il profilo tecnico abbiamo sbagliato più del solito, questo aspetto ci ha penalizzato; soprattutto nel momento in cui vi erano delle grandi possibilità di portarsi in vantaggio“.

CONCENTRAZIONE SULL’INIZIO DEL CAMPIONATO – “Questa settimana abbiamo modificato un po’ la nostra preparazione precampionato. Ora si torna in quel di Bergamo, nella quale mancano tre settimane per arrivare pronti per il campionato, dove dobbiamo assolutamente cominciare nella maniera migliore possibile”.