ATALANTA-GIANA ERMINIO: I nerazzurri di Gian Piero Gasperini dominano il match senza riscontrare particolari problemi. Al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, la squadra orobica riesce a vincere per 11-1 il match, dimostrando notevoli caratteristiche in fase offensiva. Nel primo tempo l’Atalanta, a fronte della rete del pareggio del Giana, riesce a segnare otto reti (8-1): in goal Duvan Zapata (autore di una tripletta), Josip Ilicic (che fa poker) e anche il difensore ex Avellino Djimsiti. Nella ripresa, il mister di Grugliasco decide di cambiare totalmente le carte in tavola in ogni ruolo, ma la musica non cambia di una virgola: l’Atalanta attacca e l’ex punta della Fiorentina Luis Muriel fa goal per ben due volte. Tra i tanti brilla anche il gambiano Musa Barrow (futuro ancora incerto per il numero 99 atalantino.

ATALANTA-GIANA EIRMINO: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Rossi (15′ st Sportiello); Toloi (1′ st Ibañez), Djimsiti (15′ st Palomino), Varnier (1′ st Masiello); Hateboer (15′ st Zambataro), Pasalic (1′ st de Roon), Freuler (15′ st Pessina), Reca (15′ st Gosens); Malinovskyi (30′ pt Gomez); Ilicic (15′ st Barrow), Zapata (1′ st Muriel).

GIANA (3-4-1-2): Leoni; Perico, Gambaretti, Montesano; Duguet, Piccoli, Remedi, Solerio; Pinto; Cortesi, Perna.

RETI PRIMO TEMPO: (X3) Zapata (A), Perna (G), Djimsiti (A), (X4) Ilicic (A).

RETI SECONDO TEMPO: (X2) Muriel; Barrow (A)