ATALANTA IN CHAMPIONS LEAGUE: LE PAROLE DELL’ESTERNO GOSENS – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si sta concentrando al massimo per la seconda giornata di Serie A Tim 2019-20: i nerazzurri ospiteranno il Torino di Walter Mazzarri. Sarà un match apertissimo sotto tutti i punti di vista e la Dea avrà le motivazioni giuste per fare bottino pieno. Oggi hai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato l’esterno orobico Robin Gosens: tra obbiettivi e voglia di dimostrare il proprio valore in Champions League.

GRANDE POSSIBILITA’ DI FARE BENE – “Abbiamo la grande possibilità di passare il turno. City fortissimo, insieme a Liverpool e Barça, ma Shakhtar e Dinamo sono alla portata: sarà fondamentale raccogliere almeno 4 punti nei primi due turni. Con la mentalità e il fisico giusto possiamo farcela tranquillamente. Il gioco di Gasperini non si vede spesso, anche con Guardiola proveremo a dire la nostra: loro, dietro, qualcosa concedono. Calciomercato? Sono un tifoso dello Schalke, è una cosa abbastanza chiara: ci ho pensato, è normale. Un domani vorrei giocare in Bundesliga, ma oggi sono felicissimo di indossare la maglia dell’Atalanta”.