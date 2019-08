Ieri in quel di Montecarlo ci sono stati i sorteggi per quanto concerne i gironi di UEFA Champions League. All’Atalanta è andata abbastanza bene: Manchester City, Shaktar e Dinamo Zagabria. Ovviamente servirà la giusta concentrazione per portare a casa una storica qualificazione agli ottavi di finale di Coppa dei Campioni. Aldilà di ciò, la Dea guidata da Gian Piero Gasperini è concentrata sulla prossima sfida di campionato contro il Torino a Parma. Oggi il sindaco di Bergamo Gori ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni della Gazzetta dello Sport: tra soddisfazione e voglia di fare la storia nerazzurra.

LE PAROLE DEL SINDACO DI BERGAMO GORI SULL’ATALANTA

“Spiace non poter giocare a Bergamo, ma sfidare il Manchester City a San Siro sarà un grandissimo spettacolo. Gli inglesi sono di una categoria superiore, ma saremo pronti a tutto. Forse mancherò in Ucraina, per il resto penso di esserci sempre. Sarò presente al ‘Gewiss’ il 6 ottobre, per Atalanta-Lecce. Stiamo vivendo una grandissima esperienza, non chiedo nulla, vivrò questa esperienza al massimo. Gasperini? È il nostro valore aggiunto, con la città si è creato un legame unico e particolare. Non a caso, all’unanimità, saremo felici ed orgogliosi di nominarlo cittadino onorario: il 9 settembre ci dovrebbe essere il giorno della cerimonia”.