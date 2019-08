ATALANTA, INCONTRO PER DIEGO LAXALT DAL MILAN – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si sta concentrando al meglio per la nuova stagione calcistica, annata dove sarà protagonista in tre competizioni: Serie A Tim, Coppa Italia (trofeo nella quale i nerazzurri sono arrivati fino in finale a Roma contro la Lazio di Simone Inzaghi), ma soprattutto la UEFA Champions League. L’attesa aumenta il desiderio e il popolo atalantino non vede l’ora di vedere la sua Dea in Coppa dei Campioni: gli oltre 10 mila tifosi che si sono abbonati nel nuovo Gewiss Stadium (ancora in fase di costruzione ma con una grande tabella di marcia nei lavori) ne sono la prova più chiara ed evidente. Gian Piero Gasperini ha richiesto in maniera esplicita determinate pedine per completare la rosa sotto tutti i punti di vista. Ovviamente la società bergamasca sta lavorando al meglio, analizzando i profili giusti per poi colpire al momento giusto. Il presidente Percassi ha sottolineato che gli orobici non staranno a guardare in questi ultimi giorni di mercato, e le parole sembrano trasformarsi in fatti. Dopo Skrtel potrebbe arrivare l’ala tanto desiderata: stiamo parlando ovviamente di Diego Laxalt. Oggi ci sarà la riunione con i rossoneri, ed essa sentenzierà il tutto.