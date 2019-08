L’Atalanta si sta concentrando al meglio in vista della partita casalinga contro il Torino a Parma. Un match apertissimo sotto tutti i punti di vista: contando che entrambe le squadre hanno vinto i loro rispettivi incontri. In quel di Zingonia stanno lavorando tutti quanti alla grande per quanto concerne sia gli investimenti che per l’organizzazione. Sul sito ufficiale della squadra orobica è stato pubblicato un comunicato nella quale veniva emanato il “via libera” per le iscrizioni alle scuole calcio nerazzurre. Ecco le seguenti parole riportate dal club.

SCUOLE CALCIO ATALANTA: IL COMUNICATO DELLA SOCIETA’

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Calcio gestita da Atalanta per la stagione 2019-2020. Una proposta estesa per tutta la stagione agonistica e riservata a bambini e bambine nati dal 2010 al 2014. Dopo il successo delle passate edizioni, verrà offerta anche quest’anno la possibilità di allenarsi per un’intera stagione con gli istruttori del Settore Giovanile nerazzurro e allo stesso tempo conoscere e toccare con mano il metodo di lavoro che ha reso il Settore Giovanile della Società uno dei più importanti d’Europa. La Scuola Calcio partirà coi primi allenamenti a settembre e si concluderà a fine maggio. Tre le sedi di quest’annata: presso il campo a 7 dell’Istituto Imiberg di Bergamo, presso il campo a 11 di Campagnola a Bergamo e presso lo stadio Legler di Ponte San Pietro.