L’Atalanta si sta concentrando per l’inizio del campionato di Serie A Tim 2019-2020, la stagione più importante in 112 anni di storia nerazzurra. Gian Piero Gasperini ha esplicitamente dichiarato che mancano determinate pedine per completare la rosa: un esterno, un vice Ilicic e un centrocampista a tutto campo. Se da una parte la società si sta muovendo sotto questo ambito, dall’altra ci sono i lavori al Gewiss Stadium che stanno andando a gonfie vele. Ai microfoni del canale ufficiale Youtube della squadra bergamasca, ha parlato il direttore nerazzurro Roberto Spagnolo, in particolar modo sulla situazione del cantiere.

ATALANTA, LE PAROLE DEL DIRETTORE ROBERTO SPAGNOLO

“Mancano 34 giorni prima della fine della Curva Nord: esso è decisivo e questo fa capire che è stato fatto tanto, ma allo stesso tempo manca ancora molto da fare. Bisogna aumentare ritmo per rispettare la programmazione. La copertura? Ovviamente da fuori fa una certa impressione, ma i dettagli all’interno che poi vedrete in futuro sono molto interessanti soprattutto dal punto di vista impiantistico: centrali termiche, di raccolta acqua, tutti aspetti molto particolari. Tutto quello che è stato fatto riguarda non solo i tifosi, ma anche gli spogliatoi dell’Atalanta, per non parlare dei locali UEFA e media. C’è grande soddisfazione da parte di tutti, nella quale lavoratori e società stanno facendo tanto“.