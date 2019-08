ATALANTA MAGLIA CHAMPIONS LEAGUE: IERI USCITE LE NUOVE CASACCHE – L’Atalanta ha ufficializzato ieri sera le maglie che verranno utilizzate dagli uomini di Gian Piero Gasperini in Champions League. Delle casacche abbastanza interessanti, che riprendono il design di quelle del campionato di Serie A 2019-20 (in particolar modo il colletto). Appena pubblicate sui vari social, il popolo della Dea è rimasto entusiasta e non vede l’ora di correre allo store ufficiale del club per comprare questo importante pezzo di storia nerazzurra. Su questo contesto, non si è risparmiata neanche la stessa società bergamasca: attraverso il proprio sito ufficiale ha diramato un comunicato nella quale venivano date le informazioni sulla vendita delle maglie atalantine.

ATALANTA MAGLIA CHAMPIONS LEAGUE: IL COMUNICATO DELLA SOCIETA’ NERAZZURRA (atalanta.it)



Atalanta maglia Champions – Ecco le parole della società nerazzurra sulle maglie della Champions: “Ecco la prima maglia gara ufficiale che l’Atalanta indosserà in occasione della sua prima, storica partecipazione alla Uefa Champions League. Una maglia da collezione che resterà nella storia della Società. Le maglie saranno disponibili all’Atalanta Store nei giorni precedenti l’inizio della competizione. A breve verranno forniti ulteriori dettagli”.