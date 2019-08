La Dea guidata da Gian Piero Gasperini ha cominciato bene la nuova stagione calcistica 2019-20, battendo la Spal 3-2 in rimonta. Una partita nella quale i nerazzurri erano in svantaggio per 2-0, ma grazie all’aiuto di un super Luis Muriel la situazione si è letteralmente ribaltata. Primi tre punti conquistati, tanto entusiasmo ma piedi ben piantati per terra: come giusto che sia per una squadra che come principale obbiettivo deve raggiungere la salvezza. Ieri sera, ai microfoni di TuttoAtalanta (trasmissione di Bergamo TV), ha parlato il difensore dell’Atalanta Masiello: tra piena consapevolezza dei propri mezzi, obbiettivi e qualche considerazione nerazzurra.

LE DICHIARAZIONI DEL DIFENSORE DELL’ATALANTA MASIELLO

GRUPPO, LAVORO, ENTUSIASMO – Il difensore dell’Atalanta Masiello ha dichiarato ciò ieri sera: “Quello che posso dire è che siamo un gruppo fantastico sotto ogni punto di vista, anche per quanto concerne la serietà. Ci alleniamo regolarmente e soprattutto al 100%. Ormai la mentalità è cambiata: ora entriamo in campo con solo l’obiettivo di vincere. Champions? Mi piacerebbe affrontare le squadre più forti per capire il nostro reale valore. Questa squadra non ha problemi di ‘pancia piena’, abbiamo sempre fame. Skrtel? Sta migliorando, ma ci vuole del tempo prima che entri in condizione: scommetto che ci darà una grande mano”