PARLA IL CENTRAVANTI DELL’ATALANTA MURIEL – Il giocatore dell’Atalanta Muriel ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Sky Sport: tra obbiettivi stagionali e motivazioni a mille per il nuovo ciclo atalantino.

LE DICHIARAZIONI DELL’ATTACCANTE DELL’ATALANTA MURIEL – “Sono arrivato in una città bellissima, spero di restare qui a lungo: ho voglia di fare tanto all’Atalanta. Devo dire che ho trovato un ambiente stupendo: entusiasmo a mille, compagni spettacolari, è raro trovare un gruppo così, che ti faccia sentire importante. Entrare nei meccanismi di Gian Piero Gasperini è stato facile, sembra che stia qui da tanto tempo. L’Atalanta ha una mentalità consolidata, ma soprattutto ambiziosa da parecchio tempo, sono poche le cose su cui lavorare bisogna mantenere i piedi per terra e la testa a posto. Per stagioni come queste è necessario essere sempre concentrati al massimo. Sicuramente porta tanto giocare la Champions lì. Molti tifosi della Colombia ci guarderanno: voglio rappresentare al meglio il mio paese. Certo, giocare la Champions League a Bergamo avrebbe dato dei vantaggi, ma bisogna essere forti per gestire questa situazione. Siamo abbastanza carichi e lotteremo su ogni pallone per vincere”.