L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sull’inizio della nuova stagione calcistica 2019-20 (prima giornata domenica contro la Spal a Ferrara), e intanto ai microfoni de L’Eco di Bergamo ha parlato il presidente Antonio Percassi: tra Champions League, obbiettivi stagionali e calciomercato.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELL’ATALANTA ANTONIO PERCASSI

CALCIOMERCATO – “Esso è un contesto in continua evoluzione e può accadere di tutto e di più. Siamo molto attenti, se sarà possibile migliorarci non resteremo di certo a guardare. Valutiamo anche il rapporto tra le entrate e le uscite, sappiamo tutti che ci sono stati anche adeguamenti d’ingaggio. Alla fine conta solo l’Atalanta: il mister voleva più titolari e abbiamo soddisfatto la sua richiesta”.

SU GASPERINI E LA SQUADRA – “Gasperini è l’allenatore giusto in un contesto fantastico, siamo in totale sintonia e lui conosce il calcio alla grande. È il nostro condottiero. Ora come ora è necessario partire nella maniera migliore possibile“.

CAPITOLO ATALANTA IN CHAMPIONS LEAGUE – “Sarà un momento di crescita per tutti quanti. Cercheremo di imparare il più possibile e di fare tesoro di tutto quello che succederà in Champions League. Giocando con i club più grandi del mondo. Anche se dovessimo chiudere il girone a zero punti“.