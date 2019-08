L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, aldilà del discorso riguardante il mercato estivo, si sta preparando al meglio per la nuova stagione calcistica 2019-2020: l’annata più importante in 112 anni di storia atalantina, con tanto di UEFA Champions League. La prima giornata di campionato si giocherà contro la SPAL di Semplici: match apertissimo sotto tutti i punti di vista. Ma tra pronostici, statistiche, analisi e opinioni: quali sono gli obbiettivi reali dell’Atalanta? Non perdiamoci in chiacchiere e proviamo ad analizzare il contesto in maniera dettagliata.

BASE DI MERCATO: SULLA CARTA EUROPA – Per poter definire l’obbiettivo di una squadra bisogna partire da una base che, prima dell’inizio della stagione, tende ad anticipare quali sono le intenzioni: il calciomercato. Quello dell’Atalanta è stata sicuramente una campagna acquisti di tutto rispetto tra mantenimento del blocco del terzo posto e qualche innesto molto interessante. Aldilà degli screzi tra il mister e la società su determinate pedine, ciò che è stato fatto dalla Dea vuol dire già qualcosa: sulla carta si punta nuovamente ad una nuova conferma europea. Le parole del presidente? Ne parleremo poco dopo, ma intanto considerare i nerazzurri come una delle tante pretendenti d’Europa non è certamente soggettivo.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE, LE AZIONI DI GASPERINI – Parlando invece di obbiettivi societari e mister, le opinioni sono diverse. Antonio Percassi ha ribadito che il primo obbiettivo rimane sempre la salvezza (aldilà del calciomercato positivo), mentre il mister di Grugliasco ha ambizioni molto più alte. Sappiamo quanto Gasperini sia sempre intenzionato a puntare sempre alla vittoria: ovviamente si punta a fare il bis, e chissà magari migliorare il terzo posto.

L’OPINIONE DEI TIFOSI DELL’ATALANTA – Attraverso un sondaggio fatto sui social (profilo atalantino: filidavi_disax), il popolo nerazzurro ha espresso qualche opinione riguardante gli obbiettivi stagionali: la maggior parte dei tifosi ha dichiarato “Europa”, ma soprattutto la vittoria di quella Coppa Italia che a Bergamo manca dal 1963; sul fattore Champions molti hanno esplicitamente pronosticato un buon percorso ai gironi. Certo, per alcuni vale il detto “piedi per terra, testa bassa e salvezza“, ma i sostenitori orobici sono abbastanza ambiziosi per la stagione 2019-20.