L’Atalanta si sta concentrando al massimo per l’inizio della nuova stagione calcistica, annata dove sarà protagonista in tre competizioni: Serie A Tim, Coppa Italia e UEFA Champions League (affrontata per la prima volta nella storia del club bergamasco). Gian Piero Gasperini ha sottolineato che manca ancora qualche pedina (in particolar modo un vice Ilicic). Ieri i nerazzurri, in quel di Zingonia hanno vinto 11-1 contro la Giana Erminio (Lega Pro), e hanno sottolineato sia le potenzialità offensive che i problemi in difesa. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la programmazione dell’Atalanta al Centro Bortolotti.

LA SITUAZIONE DELL’ATALANTA DI GIAN PIERO GASPERINI IN QUEL DI ZINGONIA

Ferragosto è giorno di festa e di conseguenza riposo per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini dopo l’amichevole di ieri pomeriggio. Niente allenamento oggi, attività che verranno riprese al Centro Bortolotti di Zingonia venerdì 16 agosto per una sessione pomeridiana. Il modo migliore per ricaricare le batterie in vista dell’inizio della prossima stagione calcistica (che inizierà il 25 agosto a Ferrara contro la SPAL), con la piena consapevolezza nel voler iniziare al meglio il campionato di Serie A Tim 2019/2020.