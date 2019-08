Siamo a Ferragosto e l’Atalanta sta ricaricando le batterie prima della ripresa degli allenamenti al Centro Bortolotti di Zingonia: domani Gian Piero Gasperini riprenderà la sua tabella di marcia insieme alla squadra in vista dell’inizio della nuova stagione 2019/2020 (annata nella quale la Dea sarà grande protagonista non solo in campionato, ma anche in Coppa Italia e UEFA Champions League). Il ritiro ha sottolineato sia le potenzialità nerazzurre (fase offensiva) che i problemi riscontrati in Inghilterra e Spagna (la difesa). Nonostante la vittoria contro la Giana Erminio (Lega Pro) per 11-1, c’è un dato che ha lasciato un grande punto interrogativo: l’infortunio del trequartista Ruslan Malinovskyi. Come sempre non perdiamoci in chiacchiere e proviamo a capire la situazione del numero 18 atalantino.

LA SITUAZIONE DEL TREQUARTISTA DELL’ATALANTA RUSLAN MALINOVSKYI – Verso la fine del primo tempo contro la Giana, Ruslan Malinovksyi, dopo una prestazione abbastanza convincente ha avuto un infortunio muscolare che per i tifosi è sembrato abbastanza preoccupante. Nonostante sia stata una sostituzione preventiva (una classica decisione in questi casi), staremo a vedere nelle prossime ore come si evolverà la situazione, al dettaglio, sulle condizioni del numero 18 atalantino.