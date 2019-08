ATALANTA SPORTIELLO NEL MIRINO DEL TORINO FC – L’Atalanta è pienamente concentrata sull’inizio della nuova stagione calcistica che la vedrà protagonista in tutto e per tutto: soprattutto in UEFA Champions League (affrontata per la prima volta nella sua storia). In chiave calciomercato, Gian Piero Gasperini ha esplicitamente dichiarato che mancano delle pedine per completare al meglio la rosa: in particolar modo un vice Ilicic. Ma in casa nerazzurra non si parla solo di movimenti offensivi, ma anche di partenze in uscita. Tra i tanti giocatori che lasceranno momentaneamente Bergamo (per fare esperienza) c’è una pedina che sta tenendo sottobanco un determinato reparto: stiamo del portiere dell’Atalanta Sportiello, nel mirino del Torino di Walter Mazzarri (fresco di qualificazione in Europa League).

LA SITUAZIONE DEL PORTIERE DELL’ATALANTA SPORTIELLO



Secondo quanto riportato da Tuttosport, il portiere dell’Atalanta Sportiello è sotto il mirino del Torino: diretta concorrente e partecipante nell’Europa League 2019/2020. Walter Mazzarri cerca a tutti i costi un vice Sirigu e quello del numero 57 atalantino è il profilo ideale. La società bergamasca non è intenzionata a trattenerlo, ma c’è un piccolo nodo da sciogliere: il problema è legato alle cifre: la Dea vorrebbero cedere Sportiello a titolo definitivo mentre il Torino vorrebbe solo optare per un semplice prestito.