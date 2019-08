ATALANTA-TORINO BIGLIETTI: La Dea di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla seconda giornata di campionato contro il Torino. Un match apertissimo sotto tutti i punti di vista, nella quale gli orobici vogliono fare bottino pieno. Il popolo atalantino è carico a mille e nonostante la trasferta di Parma (i nerazzurri giocheranno allo stadio Ennio Tardini per i lavori in quel di Bergamo), si assisterà ad un classico “tutto esaurito”. Per questioni rilegate ai ticket della partita, la società bergamasca ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale (atalanta.it) le informazioni necessarie per quanto concerne la 1° fase di vendita. Ecco la seguente comunicazione.

ATALANTA-TORINO BIGLIETTI: IL COMUNICATO DELLA SOCIETA’ BERGAMASCA

ATALANTA-TORINO BIGLIETTI: “Si ricorda che alle 19 di oggi, martedì 27 agosto, si chiude la 1ª fase di vendita, ovvero quella riservata agli abbonati 2018-2019 ai quali è stata riservata una speciale tariffa agevolata ad € 1 valida per tutti i settori dello stadio disponibili alla vendita. Atalanta B.C. invita i tifosi interessati ad assistere alla partita di munirsi di biglietto prima di recarsi presso l’impianto Tardini onde evitare possibili lunghe code alla biglietteria dello stadio. In caso di problematiche relative alle recenti modifiche normative introdotte dal Decreto – Legge 14 giugno 2019, nr. 53 recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, cosiddetto decreto Sicurezza bis, laddove si dovessero verificare problematiche all’atto dell’acquisto dei titoli di accesso per le gare sportive, si consiglia di consultare la pagina dedicata sul sito della Questura di Bergamo”.