ATALANTA-TORINO FORMAZIONI: I nerazzurri guidati da Gasperini si stanno concentrando per la prossima partita di campionato contro il Torino: sfida che si disputerà allo stadio Ennio Tardini di Parma. Sotto il profilo tecnico tattico è ritornato il fantasista Josip Ilicic ma è in difesa che si potrebbe verificare il cambio più evidente: un contesto che riguarda principalmente il numero 2 nerazzurro Rafael Toloi.

ATALANTA-TORINO FORMAZIONI: RITORNA RAFAEL TOLOI A DISPOSIZIONE DEL GASP

ATALANTA-TORINO FORMAZIONI: SCALPITA UN CAMBIAMENTO IN DIFESA – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è intenzionata a raggiungere bottino pieno contro i granata di Walter Mazzarri, nonostante i notevoli problemi riscontrati in difesa. Certo, i nerazzurri hanno vinto in rimonta contro la Spal, ma hanno subito due reti in una maniera troppo grave per essere ignorata. Dalle ultime fonti in quel di Zingonia, potrebbe scalpitare il difensore brasiliano Rafael Toloi: il numero 2 atalantino è ritornato in campo a Ferrara, giocando soltanto pochi minuti, e ci sono tutte le carte in regola per rivederlo titolare in maniera definitiva. Riuscirà il suo ritorno a compensare queste lacune sulla retroguardia? Staremo a vedere.