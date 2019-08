ATALANTA-TORINO: VERSO IL MATCH CONTRO I GRANATA – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopo i sorteggi di Uefa Champions League (andati alla grande con i nerazzurri che affronteranno Manchester City, Shaktar e Dinamo Zagabria), è pienamente concentrata sulla seconda giornata del campionato di Serie A Tim 2019-20. A Parma, la Dea ospiterà il Torino di Walter Mazzarri: squadra che è stata eliminata in Europa League (preliminari), ma ha ancora con la voglia di fare bottino pieno dopo il successo contro il Sassuolo. Per battere i granata ci vorrà la giusta concentrazione, contando anche del ritorno di due pedine nonché colonne portanti dell’Atalanta: stiamo parlando sia del fantasista Josip Ilicic che del difensore brasiliano Rafael Toloi (rientrato dopo un lungo infortunio). Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le ultime da Zingonia.

VERSO ATALANTA-TORINO, LE ULTIME IN QUEL DI ZINGONIA

ATALANTA-TORINO: LAVORO AL CENTRO BORTOLOTTI – Per la partita contro i granata (come sottolineato attraverso il sito ufficiale della squadra), l’Atalanta ha effettuato una seduta mattutina al Centro Bortolotti di Zingonia. Lavoro a parte solo per Castagne. Domani allenamento a porte chiuse poi la partenza verso Parma.