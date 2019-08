IL CENTRAVANTI DELL’ATALANTA ZAPATA A SKY SPORT – I nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono pronti per l’inizio della nuova stagione calcistica 2019-2020: c’è tanta voglia di ricominciare e di dimostrare il proprio valore. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’attaccante dell’Atalanta Zapata.

LE PAROLE DELL’ATTACCANTE DELL’ATALANTA ZAPATA

ESORDIO EMOZIONANTE SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA – “Non riesco neanche ad immaginare l’esordio in UEFA Champions League, bisogna soltanto aspettare quel momento, sarà un contesto speciale. È una cosa che ci siamo guadagnati sul campo, noi vogliamo partire con il piede giusto. Sarà una grande prova anche per noi, anche in Europa League abbiamo avuto partite toste”.

MIGLIORARE ANNO DOPO ANNO – “Sto lavorando al 200% per migliorarmi sempre di più. Voglio fare più goal rispetto all’anno scorso, è uno dei miei obiettivi personali. Noi siamo consapevoli che per rimanere grandi bisogna avere la giusta concentrazione”.

CUORE, GRINTA E TESTA SOLO PER L’ATALANTA – “Gasperini ci sta aiutando tanto, soprattutto a livello mentale, per essere subito protagonisti. Non è arrivata una vera e propria offerta di mercato. Sto lavorando per l’Atalanta e ho voglia di continuare a far bene per questa squadra”.