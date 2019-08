I nerazzurri di Gian Piero Gasperini si stanno preparando alla grande per la sfida di stasera contro il Leicester: una partita che serve per confermare il buon rendimento degli orobici (autori di una vittoria ma anche di una sconfitta tutto sommato abbastanza comprensibile). Il calciomercato è sempre uno di quei temi che fa sempre discutere, e la società bergamasca ha agito con grande attenzione nel centrare dei colpi fondamentali (l’obiettivo è quello di creare la Dea più forte di tutti i tempi): l’acquisto di Luis Muriel (Fiorentina) e di Ruslan Malinovskyi (Genk), ne sono la prova più evidente. Nelle ultime ore si è parlato del centravanti dell’Atalanta Zapata (protagonista con 23 reti in campionato): il numero 91 atalantino è stato accostato all’Inter ma i fatti dicono tutto tranne che può avvicinarsi alla squadra interista: il colombiano rimane alla corte di Gian Piero Gasperini e con tanta voglia di dimostrare il proprio valore realizzativo.



LA SITUAZIONE DELL’ATTACCANTE DELL’ATALANTA ZAPATA – Che il numero 91 nerazzurro abbia tanto mercato è un fatto abbastanza chiaro sotto tutti i punti di vista, ma ha sempre ribadito (in particolar modo il suo agente) che vuole rimanere all’Atalanta; soprattutto in un contesto così straordinario come quello della UEFA Champions League.