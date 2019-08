Augsburg-Bologna 2-3, rossoblu vittoriosi. Dopo la vittoria contro lo Schalke, arriva un altro successo contro una squadra tedesca per il Bologna. Di Destro, Svanberg e un autogol le reti emiliane. Un piccolo regalo nella battaglia che sta combattendo Sinisa Mihajlovic.

VIDEO HIGHLIGHTS AUGSBURG-BOLOGNA | AMICHEVOLE

Augsburg-Bologna, altro test per i rossoblu. Continuano le partite amichevoli delle squadre di Serie A in vista dell’inizio del campionato fissato per il 24 agosto. Nella giornata di oggi tocca al Bologna scendere di nuovo in campo. I rossoblu emiliani, privi ancora del tecnico Sinisa Mihajlovic, affrontano l’Augsburg. Il match sarà visibile su Dazn. Gli avversari dei felsinei militano nel campionato tedesco. Per il Bologna si tratta del quinto test amichevole estivo. Dopo le goleade con la rappresentativa Sciliar e il Bolzano, è arrivata la sconfitta con il Colonia (1-3). Nell’ultima partita disputata dal Bologna, altra avversaria tedesca: lo Schalke 04, battuto per 3-2 dagli emiliani. Anche per l’Augsburg si tratta della quinta amichevole precampionato. I tedeschi arrivano al match di oggi dopo il pesante ko, 2-6, contro gli spagnoli del Villarreal.

Augsburg-Bologna, la probabile formazione emiliana. In porta ci sarà Skorupski, davanti a lui la coppia potrebbe essere formata da Bani e Danilo con due esterni che sarebbero eventualmente Ibrahima Mbaye e Dijks. Spazio poi a Pulgar che, rientrato in gruppo, dovrebbe essere destinato a giocare come regista davanti alla difesa. Le alternative al cileno potrebbero essere Nagy o anche Dzemaili, provato spesso nel ruolo di regista nelle ultime uscite. Per quanto riguarda il tridente offensivo, Palacio ci sarà e con lui potrebbe esserci anche Destro. Questa potrebbe essere l’occasione per vedere in maniera più approfondita l’esterno danese Skov Olsen, che potrebbe dunque partire titolare. (Fonte: ilsussidiario.net)

Augsburg-Bologna, come seguire il match in diretta tv e streaming

Augsburg-Bologna, info tv e streaming. Il match verrà disputato nella casa dell’Augsburg, la WWK Arena, e il calcio d’inizio è in programma per le ore 15.30. La partita è trasmessa in esclusiva da Dazn. La piattaforma che opera in streaming da la possibilità di provare un mese gratuito, per poi decidere se sottoscrivere l’abbonamento. Il Bologna esordirà in campionato sul campo del neopromosso Verona: calcio d’inizio in programma domenica 25 agosto alle ore 20.45.