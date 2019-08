Balotelli è tornato a Brescia: “Non ho paura di fallire!”

Mario Balotelli torna in Italia e lo fa nella sua città di adozione, Brescia

Massimo Cellino, presidente delle Rondinelle, e Mino Raiola, potentissimo procuratore che cura gli interessi di SuperMario, hanno infatti trovato l’accordo che permette all’ex attaccante del Marsiglia, con un passato anche nell’Inter e nel Manchester City, di tornare a calcare i campi della Serie A.

La trattativa

La trattativa, che andava avanti da giorni, ha subito un’accelerata improvvisa per motivi prettamente scaramantici: Cellino, infatti, voleva assolutamente chiudere prima di sabato 17, giorno che per lui è sinonimo di sfortuna. Stando alle notizie trapelate dalla sede del Brescia, gli ultimi nodi della trattativa sono stati sciolti venerdì 16 Agosto poco prima della mezzanotte e la firma sul contratto che legherà Balotelli al team di Corini fino al 2022 è arrivata poco dopo.

I termini del contratto

Per SuperMario, uno stipendio da 1,5 milioni di euro l’anno, a cui si aggiungono una serie di bonus per gol e prestazioni e tra cui ce n’è anche uno legato al suo eventuale ritorno in Nazionale. Balotelli punta infatti a vestire la maglia azzurra a Euro 2020, motivo in più che lo ha spinto ad accettare la corte del Brescia rispetto a quella del Flamengo. Previsto il rinnovo automatico del contratto nel caso in cui il Brescia riesca ad ottenere la permanenza in massima serie, altrimenti il campione sarebbe svincolato. Ma la Serie A, adesso che c’è SuperMario in squadra, è sicuramente un obiettivo più vicino per Corini.

La presentazione

Intanto, ieri a Brescia è stata la giornata di Balotelli. Conferenza stampa flash nel pomeriggio per presentarsi al pubblico. Ad accoglierlo, oltre 500 tifosi in festa a cui SuperMario ha lanciato la sua maglia distintiva, quella col numero 45. Serio e misurato, Balotelli ha risposto ai giornalisti e ha confermato che l’Europeo è un suo obiettivo. Poi ha dichiarato: “Questa è la mia città. Io non ho certo paura di fallire: sono qui per far crescere la squadra e crescere ancora anche io attraverso l’aiuto dei miei compagni”.