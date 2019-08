Balotelli: Ecco dove andrà

Mario Balotelli, dopo tre stagioni in Francia con le maglie di Nizza e Olympique Marsiglia, è pronto per iniziare una nuova esperienza.

Arriva da un’ottima annata al Marsiglia, le sue mancate convocazioni in nazionale hanno sorpreso più di qualcuno, ma nonostante questo le offerte sono arrivate.

Innanzitutto il rinnovo del contratto, per rimanere almeno un’altra stagione in Francia, è stato subito rifiutato, ribadendo la volontà di cambiare aria.

In Italia le squadre ad interessarsi maggiormente al giocatore sono state due neo promosse Brescia, città nella quale è cresciuto assieme ai suoi genitori adottivi, e l’Hellas Verona, che negli ultimi anni ha stupito tutti con gli acquisti di Luca Toni, Giampaolo Pazzini e Antonio Cassano.

Quindi quale sarà la prossima destinazione di Mario Balotelli?

Nelle ultime ore si fa sempre più intensa la voce che darebbe Balotelli pronto a trasferirsi in Brasile, più precisamente a Rio de Janeiro, sponda rossonera.

Il Flamengo è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Gabigol, che è il capocannoniere del Brasilerao.

Voce che non è stata smentita dal presidente del club, Rodolfo Martin, che anzi ha confermato aggiungendo che il giocatore avrebbe dato il suo benestare alla trattativa.

Insomma in Brasile sarebbe pronta a formarsi una nuova coppia gol, pronta a dominare nel Brasilerao e in Libertadores.