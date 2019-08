Barcellona-Napoli: data, orario diretta TV e streaming

Il Napoli l’8 e il 10 Agosto giocherà due partite amichevoli contro il Barcellona, che sarà senza Messi a causa di un problema al polpaccio.

Questi saranno gli ultimi due impegni prima dell’esordio in campionato in trasferta contro la Fiorentina il 24 Agosto.

Come arriva il Napoli?

A questo doppio appuntamento negli Stati Uniti la squadra allenata da Ancelotti si presenta in grande condizione, dopo aver battuto i campioni d’Europa per 3-0 e nell’ultimo scontro il Marsiglia con la rete di Mertens.

Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo diamo uno sguardo ai precedenti.

I precedenti

Barcellona e Napoli non si sono mai scontrate in gare ufficiali.

Ad oggi l’unico precedente è in una partita amichevole vinta per 1-0 grazie alla rete di Dzemaili.

Ancelotti invece ha avuto modo nella sua carriera di affrontare più volte il Barcellona, nelle sua esperienza italiana al Milan e all’estero con PSG e Barcellona ha totalizzato complessivamente tre vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte.

Dove vedere Napoli Barcellona: orario diretta TV e streaming

Di seguito ecco riassunte le coordinate per vedere in diretta Barcellona Napoli del prossimo 10 agosto. Non sarà un orario comodissimo, visto che il match andrà in onda in seconda serata.

Barcellona-Napoli 10 agosto, ore 23.00 (italiane)

Stadio: Michigan Stadium di Ann Arbor

Diretta TV: Sky (acquistando il pacchetto Primafila)

Diretta streaming: Sky Go