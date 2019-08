Bari-Viterbese streaming gratis Eleven Sports e diretta tv, dove vedere il match 1 settembre

Bari-Viterbese, i galletti cercano la prima vittoria in casa. Gli uomini di mister Cornacchini sono reduci dalla vittoria in trasferta in terra siciliana contro la Sicula Leonzio con le reti di Antenucci e D’Ursi e sono pronti a fare l’esordio stagionale davanti al proprio pubblico. Anche i laziali allenati da Giovanni Lopez hanno iniziato bene la stagione sconfiggendo 2-1 la ripescata Paganese. Il match Bari-Viterbese, valevole come seconda giornata del girone C della Serie C 2019/20, si gioca domenica 1 settembre alle ore 17.30 nello stadio San Nicola della città pugliese. Non ci sono precedenti tra le due squadre. L’arbitro della sfida sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova coadiuvato dagli assistenti Antonio Severino della sezione di Campobasso e Francesco Ciancaglini della sezione di Vasto. I galletti sono i grandi favoriti per la promozione in Serie B e non vorranno deludere i propri tifosi che accorreranno in massa per l’esordio casalingo.

Dove vedere Bari-Viterbese, diretta tv e streaming

Il match Bari-Viterbese sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99.