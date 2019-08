Bayern Monaco-Hertha Berlino. Alle ore 20.30 all’ Allianz Arena di Monaco di Baviera parte ufficialmente la Bundesliga 2019/2020, ad aprire il nuovo campionato tedesco sarà il Bayern di Niko Kovac che ospiterà l’Hertha Berlino di Ante Covic. I bavaresi questa stagione appaiono piuttosto rinnovati, infatti dopo gli addii di Ribery e Robben e le cessioni di Hummels al Borussia Dortmund (un ritorno per lui), di Friedel al Werder Brema e di Rafinha al Flamengo e dopo aver perso James Rodriguez, di ritorno al Real Madrid almeno per il momento, i bavaresi si sono rinforzati abbastanza sul mercato. Sul fronte acquisti sono giunti a Monaco di Baviera i terzini Hernandez dall’ Atletico Madrid e Pavard dallo Stoccarda, il giovane attaccante Arp dall’Amburgo e qualche giorno fa è arrivato Ivan Perisic, appena acquistato dall’Inter. Appare piuttosto rinnovato l’Hertha, infatti la squadra della capitale tedesca ha fatto una campagna acquisti piuttosto importante cedendo anche calciatori importanti, tra le tante cessioni effettuate dall’Herha Berlino ritroviamo Valentino Lazaro, passato all’Inter. Per quanto riguarda gli acquisti, l’Hertha si è assicurato Boyata dal Celtic, Lowen dal Norimberga, Lukebakio dal Watford, Redan dal Chelsea e Grujic dal Liverpool. Nella passata stagione il Bayern si è laureato campione di Germania con 78 punti (24 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte) in un entusiasmante testa a testa con il Borussia Dortmund, l’Hertha invece ha chiuso la passata stagione in 11.a posizione con 43 punti (11 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte). I bavaresi sono reduci dalla sconfitta in Supercoppa tedesca contro il Borussia Dortmund 2-0 ma dal successo in Dfb Pokal contro l’ Energie Cottbus per 1-3 in trasferta. L’ Hertha, invece, viene dal largo successo per 1-5 sul campo dell’ Eichstatt.

Bayern Monaco-Hertha Berlino, le probabili formazioni. QUI BAYERN MONACO- Mister Kovac si affiderà al consueto 4-2-3-1 con Neuer in porta; i terzini saranno Kimmich ed Alaba con Sule e Boateng al centro della difesa; in mediana spazio a Tolisso e ad Alcantara; mentre il tridente alle spalle dell’unica punta Lewandovski sarà composto da Coman, Goretska e il neo acquisto Perisic. QUI HERTHA BERLINO- Il mister degli ospiti Covic risponderà con il modulo speculare con Jarstein a difesa della porta; i terzini saranno Klunter e Plattenhardt, al centro della difesa spazio a Rekic e Stark; in mediana agiranno Grujic e Darida; mentre alle spalle dell’unica punta Ibisevic agiranno Mittelstadt, Duda e Kalou.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Sule, Boateng, Alaba; Tolisso, Alcantara; Coman, Goretzka, Perisic; Lewandowski. All. Kovac.

Hertha Berlino (4-2-3-1): Jarstein; Klunter, Rekik, Stark, Plattenhardt; Grujic, Darida; Mittelstadt, Duda, Kalou; Ibisevic. All. Covic.

Bayern Monaco-Hertha Berlino, come seguire il match in tv e streaming

Bayern Monac-Hertha Berlino, info diretta tv e streaming. Il match dell’Allianz Arena valido per l’anticipo della 1.a giornata della Bundesliga, calcio d’inizio fissato per le ore 20.30, sarà trasmesso su Sky Sport Football, canale 203 del satellite. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.

Bayern Monaco-Hertha Berlino, i precedenti. I bavaresi hanno un bilancio piuttosto favorevole nei confronti diretti contro l’Hertha disputati sul terreno dell’ Allianz Arena. Nella scorsa stagione il Bayern s’impose 1-0 grazie ad una rete di Javi Martinez. Negli ultimi 20 anni l’Hertha non ha mai portato a casa i 3 punti in casa del Bayern, mentre l’ultimo pareggio risale al 24 febbraio del 2018, gara terminata 0-0.